شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام غالى كابيتانو الأهلى يعلن تعليق الحذاء بعد مسيرة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 23 أبريل 2018، أعلن حسام غالى، قائد الأهلى السابق وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى، اعتزال كرة القدم فى مؤتمر صحفى عقد بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

وفى 11 مايو الماضي فاز النادي الأهلي بهدف دون رد على أياكس الهولندي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي.

ولعب حسام غالي من بداية اللقاء وغادر في الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 .

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر ، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالي مع الأهلي على 13 بطولة ، هى الدوري المصري 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 ، كأس السوبر المصري 2010 - 2014 – 2015 ، كأس مصر 2003- 2017 ، دوري أبطال إفريقيا2001 – 2012 ، كأس الكونفدرالية 2014 ، كأس السوبر الإفريقي 2002.

وعمل غالي بعد اعتزاله منسقًا للجنة الكرة في النادي الأهلي، وهي الفترة التي لم تستمر طويلًا حيث اتجه بعد ذلك للعودة إلى الخط مجددًا بتجربة جديدة وهو العمل كمدير للكرة في فريق الجونة قبل أن يتم تعيينه عضواً بمجلس النواب ثم فاز بعضوية مجلس إدارة النادى الاهلى في الانتخابات الأخيرة ليبدأ رحلة العمل الادارى في القلعة الحمراء.