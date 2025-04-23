شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لشركة الأهلي تعتمد الميزانية وتقرر زيادة رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

عقدت شركة الأهلي للخدمات الرياضية، برئاسة الوزير محمد منار عنبة وزير الطيران المدني السابق، الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، وذلك في حضور رئيس النادي الاهلى، والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والقائم بأعمال نائب الرئيس، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة محمد الدمرداش وخالد شاكر ولمياء مختار وهاني حسام الدين المدير التنفيذي.

وخلال الجلسة اعتمدت الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 31-12-2024، فيما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس المال بنسبة 150%، وذلك في ظل النجاحات التي حققتها الشركة وارتفاع أرباحها في فترة قصيرة، فضلًا عن تنوع الخدمات التي تقدمها سواء لفرق النادي أو لأعضاء وجماهير الأهلي.

وحرص رئيس الاهلي خلال الجلسة على توجيه الشكر لشركة الأهلي للخدمات الرياضية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وتنفيذ تطلعات ورؤية مجلس إدارة النادي، بعدما أصبحت الشركة أحد الأذرع الاستثمارية التي تحقق عوائد مالية جنبًا إلى جنب مع شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلى للإنتاج الإعلامي وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

ووجه رئيس الأهلى بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة برؤية استثمارية وخدمية تواكب التطورات الهائلة في مختلف القطاعات، مع العمل على إعلاء قيمة الأهلي ومواجهة تحديات المرحلة الحالية وتلبية طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن جانبه وجه الوزير محمد منار عنبة الشكر لرئيس الاهلي ولأعضاء مجلس إدارة النادي، مؤكدًا على أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية ما زالت تستهدف المزيد من النجاحات في المرحلة القادمة، وأن الأرباح التي حققتها الشركة في الفترة الوجيزة الماضية جاءت بدعم ومساندة مجلس إدارة الأهلي، وفي نفس الوقت تعكس المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين في الشركة.

أضاف أن الشركة تقوم بتوفير كافة وسائل النقل للفريق الأول لكرة القدم في مبارياته الإفريقية، وكذلك لجميع فرق النشاط الرياضي ولجماهير الأهلي في المباريات التي تقام خارج القاهرة، كما تقوم بتنفيذ رحلات العمرة للأعضاء، وهذا العام سوف تقوم بتنفيذ العديد من رحلات الحج، كما تسعى إلى إبرام شراكة مع أحد الكيانات في مجال السياحة والطيران بما يليق باسم ومكانة الأهلي.