شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام بطل الجزائر في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره كاستل الجزائري في إطار رابع مواجهاته ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 19 و حتي 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا.

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 و مواجهة نيمو ستارز الأوغندي أمس .

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان والمحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان .

ويسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي .

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا ، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.