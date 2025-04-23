شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مشاركة أحمد حمدى فى مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك المجازفة بأحمد حمدى لاعب الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة، إلا بعد التأكد من تمام شفاؤه، خوفا من تكرار إصابة اللاعب، خاصة وأنه عائد من الإصابة التي غيبته عن الملاعب منذ عدة أشهر.

وقرر بيسيرو مشاركة اللاعب في مباريات الفريق تدريجيا، ورغم تعافي حمدى من الإصابة بنسبة 100%، الا أن مشاركته ستكون في التوقيت المناسب.

وشارك حمدى فى التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، وبات جاهزاً من الناحية الطبية بعد تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي ويصبح أمر مشاركته فى المباريات يعود للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.