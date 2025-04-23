شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة مواجهتين مثيرتين، حيث يحل البنك الأهلي ضيفاً على مودرن سبورت أول فريق متوج بالبطولة، فيما يستضيف الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش.

موعد مباراة الإسماعيلي والطلائع

يستضيف النادي الإسماعيلي في تمام الخامسة مساءً، نظيره طلائع الجيش في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث كل فريق عن الخروج بنتيجة إيجابية ووضع قدماً في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الاهلي

مع دقات السابعة والنصف مساءً، يحل فريق البنك الأهلي ضيفاً على نظيره مودرن سبورت، على ستاد السلام، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، حيث يعتبر مودرن سبورت هو أول فريق توج باللقب تحت مسماه القديم.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.