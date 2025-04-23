الامارات | 10 لاعبين ينتظرون من «القيصر» فتح أبواب المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُسيطر حالة من التفاؤل على الشارع الكروي بعد الإعلان رسمياً عن تولي المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، المقاليد الفنية للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب المُقال، البرتغالي باولو بينتو، نظراً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها «القيصر» مع الأندية الإماراتية التي عمل بها، وحصد معها 15 لقباً محلياً.

وتنتظر الجماهير الإماراتية الكثير من كوزمين في المرحلة المقبلة، التي سيتخللها خوض مباراتين حاسمتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان، لتحديد أمره من التأهل المباشر لكأس العالم 2026، أو تأجيله للمُلحق الثاني من التصفيات.

وعلى رأس المطالب الجماهيرية عودة مجموعة من اللاعبين الذين كانوا خارج حسابات المدرب السابق، باولو بينتو، وتبرز 10 أسماء ينتظر أن يفتح لهم كوزمين أبواب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

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