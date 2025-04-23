الامارات | معتز عبدالله: مؤشرات نجاح كوزمين مع «الأبيض» أكثر من إخفاقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الوطني في كرة القدم والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، إن مؤشرات نجاح مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، مع المنتخب خلفاً للمدرب السابق البرتغالي، باولو بينتو، أكثر من إخفاقه، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تتمثل في «وجود تحدٍّ شخصي عند كوزمين للنجاح مع المنتخب، ومعرفته الجيدة بالدوري الإماراتي، وبعقلية اللاعب المحلي، وسهولة إدارته للعناصر التي سيقوم باختيارها، بجانب أن نوعية اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب في المرحلة السابقة جيدة جداً، لكنهم بحاحة إلى الانسجام أكثر، ما يساعد كوزمين في مهمته في حال نجح في خلق الانسجام المطلوب بينهم»، مشدداً على أن نجاح كوزمين يبقى مرتبطاً بكيفية إدارته للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المرحلة المتبقية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قصيرة، كون أنه تبقت مباراتين في التصفيات، ويمكن لكوزمين أن يقود خلالهما المنتخب إلى التأهل المباشر إلى كأس العالم في حال فاز في هاتين المباراتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان، وفي الوقت ذاته خسارة أوزبكستان أو تعادلها أمام قطر.

وأضاف معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أتمنى أن يكون عقد كوزمين حتى نهاية التصفيات الحالية المؤهلة إلى كأس العالم، ويتم بعد ذلك تقييم عمله، نظراً إلى أن كوزمين يعد من أكثر المدربين نجاحاً في العمل خلال مراحل متقطعة، وليس بعقد طويل لعامين كما هي الحال حالياً».

وتابع معتز عبدالله «تعاقد اتحاد الكرة مع كوزمين لعامين، سلاح ذو حدين، لأن الجمهور الإماراتي ورغم أنه رشح كوزمين لتدريب المنتخب، وسيكون مسانداً له، إلا أنه في الوقت ذاته سينقلب ضده في حال لم يتمكن من قيادة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم، سواء تأهل مباشرة أو عن طريق الملحق».

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد تعاقد أخيراً مع مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو لعامين خلفاً للمدرب السابق باولو بينتو.

وقال معتز عبدالله: «رغم أن كوزمين يعد من أكثر المدربين الذين نجحوا في العمل مع الأندية، إلا أنه لا يعتمد على البناء، وإنما على اللاعبين المميزين، وكيفية إدارتهم على مراحل متقطعة، وليست مراحل طويلة».

وعما إذا كان كوزمين سيبدأ مع المنتخب من الصفر أو مما تركه المدرب السابق باولو بينتو، قال: «هناك نقاط محددة في المنتخب سيبدأ فيها كوزمين من الصفر، خصوصاً أن المرحلة الحالية تنقسم إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة قصيرة جداً عبر قيادة المنتخب في الجولتين المتبقيتين من التصفيات، وكذلك خوض مباريات الملحق في حال لم يتأهل المنتخب مباشرة إلى المونديال، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة بناء المنتخب مرة أخرى للاستحقاقات المقبلة، لذلك أمامه تحدّ كبير».

وتوقع معتز عبدالله أن يقوم كوزمين بإعادة بعض اللاعبين الذين تم استبعادهم من المنتخب في الفترة الماضية، مثل علي صالح وشاهين عبدالرحمن.