الامارات | فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق القفال الـ 34

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ34 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، عن فتح التسجيل للمشاركة في السباق، الذي سينطلق من الأول إلى الرابع من مايو المقبل.

ويقام الحدث برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ترجمةً لرؤية مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال بيان صحافي صادر عن اللجنة العليا المنظمة للسباق، أمس، إن اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، اطمأنت على كل التجهيزات والجهود المشتركة بين النادي والدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة، والتي تسهم دائماً في إنجاح التظاهرة التراثية الكبيرة التي تجسد صور ماضي الآباء والأجداد أيام الغوص بحثاً عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب الفلاحي، إن تحديد موعد انطلاق السباق الكبير سيخضع في الفترة من الأول إلى الرابع مايو المقبل للمزيد من الدراسة والمتابعة اليومية لكل تقارير الأرصاد الجوية، والاطلاع المستمر على حالة البحر من أجل تحديد الظروف المناسبة لإنجاح السباق.

وأضاف الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34، وبالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، تعمل معاً كفريق واحد من أجل تسهيل مهمة المشاركين، خصوصاً في انتقالهم إلى موقع البداية في جزيرة صير بونعير من أجل سلامة المشاركين وسفنهم التي ستشارك في رسم الملحمة المرتقبة الشهر المقبل.

وتواصل اللجنة المنظمة جهودها الحثيثة لتأمين احتياجات قافلة النادي التي ستتوجه مبكراً قبل موعد السباق بداية الشهر المقبل نحو جزيرة صير بونعير، مكان خط بداية السباق المعتاد، للتجهيز للانطلاقة يوم السباق استعداداً لإعلان البداية، والإبحار من هناك نحو خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية قبالة جزيرة القمر، ومن ثم التوجه نحو خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البوابة الإلكترونية الخاصة بالسباق، والتي ستستقبل طلبات المشاركة في السباق عبر الرابط الخاص بذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل، الأسبوع المقبل، قبل التحرك نحو جزيرة صير بونعير.