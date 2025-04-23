الامارات | شباب الأهلي يبحث عن مصالحة جماهيره أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستكمل اليوم مواجهات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاثة لقاءات، لا تقل إثارة وأهمية عن مباريات أمس، إذ يخوض الجزيرة المنتشي بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تحدياً قوياً في مواجهة ضيفه كلباء، ويخرج الوصل ليحل ضيفاً ثقيلاً على البطائح، ويستضيف شباب الأهلي فريق خورفكان وهو يسعى إلى الاقتراب خطوة إضافية من حسم لقب البطولة.

الجزيرة x كلباء

يستضيف الجزيرة نظيره كلباء، في الساعة 5:55، على استاد محمد بن زايد، في لقاء يسعى فيه «فخر أبوظبي» إلى البناء على نشوة التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويدرك الجزيرة أهمية الفوز اليوم للحفاظ على حظوظه في حجز مقعد مؤهل للمشاركات الخارجية، لكن الجهاز الفني للفريق يضع في حسبانه ضرورة الحذر من التراخي بعد تحقيق الكأس. في المقابل، يدخل كلباء المباراة برغبة جامحة في تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية، تسهم في إبعاده عن مناطق الخطر.

البطائح x الوصل

على استاد خالد بن محمد في الشارقة، يحل الوصل ضيفاً على البطائح في التوقيت ذاته، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة لـ«الإمبراطور»، فحامل لقب الدوري، يسعى إلى تعويض تعثره الأخير ومواصلة الصراع على مركز مؤهل للمنافسات الآسيوية، إذ يملك في رصيده 34 نقطة، وعلى الرغم من أفضلية الوصل على الورق، فإن البطائح، الـ12 برصيد 21 نقطة، يدخل اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة تعزز من فرصه في الابتعاد عن شبح الهبوط، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

شباب الأهلي x خورفكان

تُختتم مواجهات اليوم بمباراة شباب الأهلي المتصدر، الذي يستقبل خورفكان، في الساعة 8:45، على استاد راشد في دبي، في لقاء يحمل أهمية خاصة لـ«فرسان دبي» الساعين إلى مصالحة جماهيرهم، بعد خسارة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة، ويتصدر الفريق «الأحمر» جدول الترتيب بـ52 نقطة، ويُدرك أن الفوز سيُقرّبه أكثر من التتويج بلقب الدوري، في المقابل يطمح خورفكان السابع برصيد 31 نقطة، إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتحقيق أكبر حصيلة من النقاط بتاريخه في دوري المحترفين.