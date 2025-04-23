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الامارات | مبابي جاهز لمواجهة برشلونة في نهائي الكأس

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | مبابي جاهز لمواجهة برشلونة في نهائي الكأس 1/2
  • الامارات | مبابي جاهز لمواجهة برشلونة في نهائي الكأس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المدرب الإيطالي لريال مدريد، ثاني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، أمس، أن مهاجمه الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، يستعد للعودة إلى اللعب أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك، السبت المقبل.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي مصاباً في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام أرسنال، في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا، عندما خسر 1-2 وفقد لقبها، الأربعاء الماضي، لكنه، إلى جانب مواطنه، المدافع فيرلان ميندي، يُتوقع أن يكونا جاهزين للكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: «لن يكونا جاهزَين لمباراة اليوم، لكنهما سيتدربان هذه الأيام، وأعتقد أنهما سيكونان متاحَين لمباراة السبت».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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