شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الزمالك للتصعيد ضد زيزو حال استمرار التغيب عن التحقيق للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إرسال نادى الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بموعد جلسة التحقيق الثانية المقرر لها الأحد المقبل.

وتم إرسال الخطاب إلى زيزو على محل إقامة اللاعب المدون في العقد الأخير بينه وبين الزمالك، وهو محافظة المنيا.

وفى حالة عدم حضور اللاعب جلسة التحقيق المقرر له الأحد، بمقر النادى وفقا للخطاب الذى أرسله النادى للاعب ومسجل بعلم الوصول، سيتم إرسال خطاب آخر، وإذا تغيب مرة أخرى سيتم إنذاره للمرة الثالثة بموعد التحقيق، وفى هذه الحالة إذا تغيب أيضا ولم يحضر سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

واشترط "زيزو" صدرو بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وأبلغ زيزو محاميه الخاص بأنه لن يذهب لحضور جلسة التحقيق الجديدة فى نادى الزمالك، الذى حدد لها النادى الأبيض يوم الأحد المقبل بعد غياب اللاعب عن جلسة السبت الماضي دون تقديم أى أعذار تمنعه من الحضور.