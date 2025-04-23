شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 22 / 4 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 أبريل، العديد من الأخبار منها بيسيرو يعلق على موقف زيزو، وسيدات يد الأهلى بطلا للدوري.

إنبي يهزم حرس الحدود ويقترب من التأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر

فاز فريق إنبي على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، في ذهاب دور الثمانية، من بطولة كأس عاصمة مصر.

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول غضبه بسبب عدم تواجد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

رسمياً..البنك الأهلى بطلاً للدورى المصرى الممتاز لكرة الصالات

حقق فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات بطولة الدورى المصرى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى عقب الفوز بخماسية نظيفة منذ قليل على فريق سكر الحوامدية وذلك قبل انتهاء مشوار المنافسة بجولتين.

الأهلي يعلن إصابة كريم الدبيس بجزع فى الكاحل وغيابه أمام صن داونز

أعلن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، إصابة كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق بجزع في الكاحل من الدرجة الثانية، ليتأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقبلة.

بالأسماء.. موقف الراحلين عن الزمالك والصفقات الجديدة فى ميركاتو الصيف

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى،حازم إمام،أحمد حسام ميدو وعمرو الجناينى على ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الفترة المقبلة.

الأهلي يهزم الشمس ويحسم لقب دوري سيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي و الـ45 في تاريخه.