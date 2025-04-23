شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى وحرس الحدود فى ربع نهائى كأس عاصمة مصر (2 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبي الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر (موسم 2024/2025).

تقدم للفريق البترولي محمد شريف حتحوت في الدقيقة 51، وعزز التقدم أحمد صبيحة في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: حراسة المرمى: رضا السيد، والدفاع: خالد أحمد - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة، وفي الوسط : أحمد العجوز – علي إيهاب – علي محمود، وخط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين أوفا – محمد حتحوت.

فيما جاء تشكيل الحرس كالتالي: حراسة المرمى : سيحا، في الدفاع :إبراهيم عبدالحكيم ، عبدالرحمن جودة ،مؤمن عوض، وفي الوسط : فوزي الحناوي ،أحمد طعيمة ،محمد مجلي ، الدغيمي، والهجوم :أوكا ، عمرو جمال ،محمود أبو جودة.

وتأهل فريق إنبي تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، عقب سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف طلائع الجيش المتصدر برصيد 7 نقاط، وخاض إنبي 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الفريق البترولي هدفين واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

بينما على الجانب الآخر، تأهل حرس الحدود إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 3 مباريات في مجموعته فاز بهم جميعاً، تحت قيادة مدربه محمد يوسف، وسجل لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.