شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: الأهلي لم يطلب رشاد المتولى رسميا.. وعرض أوروبى لحارس المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي جلال، وكيل أعمال اللاعب رشاد المتولي، نجم وقائد بتروجت، كواليس ما تردد بشأن اقترابه من الانتقال إلى النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مؤكدًا أن ما أُثير لم يتجاوز مرحلة الاستفسار.

وقال جلال في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، إن المتولي يقدم مستويات مميزة للغاية مع بتروجت، وهو ما دفع البعض لتوقع انتقاله إلى الأهلي، موضحًا أن النادي الأحمر لم يتقدم بأي عرض رسمي، بل اكتفى فقط بالاستفسار عن اللاعب في يناير الماضي، وذلك بعد أن تم ترشيحه من قبل ربيع ياسين.

وأضاف أن نادي بيراميدز هو من قام بخطوة فعلية، حيث دخل في مفاوضات جادة مع إدارة بتروجت خلال نفس الفترة، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب الخلاف على المقابل المالي، بجانب رغبة بتروجت في الحفاظ على اللاعب خلال منافسته في مجموعة البطولة بدوري القسم الثاني.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن رشاد المتولي، الذي ينتهي عقده مع بتروجت بنهاية الموسم المقبل، يسعى إلى خوض تجربة احتراف جديدة، سواء داخل مصر بأحد أندية القمة، أو خارجها، وتحديدًا في الدوري السعودي، مؤكدًا أن كل العروض سيتم دراستها بدقة لاختيار الأنسب.

وأوضح أن قائمة الأندية المهتمة بضم اللاعب داخل مصر تتصدرها الأهلي كأقرب نادٍ، يليه بيراميدز ثم الزمالك، في حين أبدت أندية أخرى مثل البنك الأهلي، المصري، وسيراميكا كليوباترا اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، تحدث جلال عن حارس مرمى غزل المحلة أحمد النفراوي، مؤكدًا أنه "سيكون في أكبر الأندية الأوروبية قريبًا"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل حاليًا.