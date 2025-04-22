شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، يوم 20 مايو المقبل، حيث أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي موعد إقامة النهائي المرتقب، على أن يتم تحديد الملعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وتتجه الأنظار إلى هذه القمة الكروية التي تجمع بين فريقين يملكان طموحات كبيرة لاقتناص اللقب، في مباراة يُتوقع أن تكون حماسية ومثيرة جماهيريًا وفنيًا.

ووصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي، وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة"، وبلاتي توريه ورمضان صبحي. وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

فيما فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس مصر، وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفوز لفريقه ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.