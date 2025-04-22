شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الجونة طوق نجاة سموحة من صراع الهبوط هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة تحديًا كبيرًا مساء الإثنين المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق الجونة على ملعب خالد بشارة، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك الفريق السكندري 20 نقطة فقط في المركز الخامس من مجموعة الهبوط، وهو مركز لا يضمن له البقاء في البطولة، حيث يقترب بشكل مقلق من منطقة الخطر.

ويدرك الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد العزيز، واللاعبون أن الفوز في مباراة الجونة سيكون بمثابة "طوق نجاة" يُبعد الفريق عن حسابات الهبوط المعقدة.

ويقود عبد العزيز سموحة مؤقتا خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.