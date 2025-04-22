شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للناشئين تصل تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر الوطني للناشئين والناشئات إلى مدينة قمرت التونسية، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للجولف تحت 18 عامًا، والتي تنطلق فعالياتها بعد غدٍ الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، على ملعب ذا ريزيدنس.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب المصري مرانه الأخير غدًا الأربعاء على ملعب البطولة، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية.

وضمت البعثة المصرية كل من:

• أحمد الشلقاني – رئيسًا للبعثة

• ستيفن بورتون – مديرًا فنيًا

• واللاعبين: عمر هاني، محمد ربيع، علاء الدين سلامة، عبد الرحمن الدفراوي

• واللاعبات: تاليا سامح، نور إيهاب، لي لي قاسم

وتشهد البطولة مشاركة 14 دولة أفريقية، وهي: مصر، تونس (الدولة المضيفة)، جنوب أفريقيا، المغرب، موريشيوس، كينيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، بوتسوانا، نيجيريا، ملاوي، زيمبابوي.