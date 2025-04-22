شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحشد القوة الضاربة فى الأهلى لمواجهة صن داونز بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

يحشد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، القوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الفوز في مباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقبلة بإياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويقوم المدرب السويسري في مران الفريق خلال الأيام الحالية بتجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً من أجل مواجهة الاياب الحاسمة التي تُعد أحد أهم مواجهات الموسم لإنها مع منافس قوى ومتمرس ويجيد اللعب على ستاد القاهرة الدولى ، ويتحدث كولر بشكل مُستمر مع لاعبيه وجهاه المعاون منذ إنتهاء مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبى عن ضرورة "نسيان" وتلاشي كل أخطاء المباريات الماضية من أجل التركيز في لقاء الجمعة المُرتقب.

ويستعين المدرب السويسري بنجوم الأهلي الأساسية الذين يُمثلون القوة الضاربة للفريق وفي مقدمتهم ، محمد الشناوي الحارس الأساسي وقائد الفريق ، كما يعول كولر على مهاجمه الهداف جراديشار وكذلك وسام أبو علي وثلاثى خط الدفاع ، أشرف داري وياسر إبراهيم ورامى ربيعة، وثلاثي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وامام عاشور والظهيرين محمد هاني لليمين ومصطفى العش أو أحمد نبيل كوكا للجبهة اليسرى ، فيما مازال كولر يتشاور مع معاونيه بشأن مركز "الجناح" يميناً ويساراً الذي يتنافس فيه أشرف بن شرقى ، طاهر محمد طاهر ، حسين الشحات ، عمر كمال عبد الواحد بجانب مجدى أفشة .

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.