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سبورتنج يهزم الزمالك في المجمعة الثانية لنهائي دوري سيدات اليد

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سبورتنج يهزم الزمالك في المجمعة الثانية لنهائي دوري سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 05:52 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج علي نظيره الزمالك  بنتيجة 30-27 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

فيما تختتم  المجمعة الثانية غدا الأربعاء بمواجهتي بين كلا من الشمس مع سبورتنج و الأهلي مع الزمالك.

وسبق أن فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك  بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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