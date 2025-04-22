شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك في المجمعة الثانية لنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج علي نظيره الزمالك بنتيجة 30-27 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

فيما تختتم المجمعة الثانية غدا الأربعاء بمواجهتي بين كلا من الشمس مع سبورتنج و الأهلي مع الزمالك.

وسبق أن فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.