شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك في المجمعة الثانية لنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 22 أبريل 2025 05:52 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج علي نظيره الزمالك بنتيجة 30-27 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.
فيما تختتم المجمعة الثانية غدا الأربعاء بمواجهتي بين كلا من الشمس مع سبورتنج و الأهلي مع الزمالك.
وسبق أن فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.
وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.
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