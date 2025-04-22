شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسم سيناريو جديد لمنع تكرار صدمة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك رسم سيناريو جديد في ملف تجديد العقود مع لاعبى الفريق،خاصة بعد الأزمة الى تعرض لها النادى مع أحمد مصطفى "زيزو"، وتعثر الاتفاق معه على تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم ترك اللاعبين حتى فترة السماح والتي تتمثل في الستة شهور الأخيرة من عقودهم،حتى لا يتسببوا في ضغط الإدارة،حيث تم الاستقرار على فتح ملف التجديد معهم قبل سنتين من نهاية عقودهم.

في سياق مختلف مازالت أزمة أحمد مصطفى"زيزو" ، مع مسئولى الزمالك، قائمة في ظل استمرار غياب اللاعب عن التدريبات، و تخلفه عن جلسة التحقيق معه ، والتي كان مقرر لها السبت الماضى.

وأرسل النادى خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى، حيث تم ارسال الخطاب على عنوان اللاعب المدون بعقده الأخير بينه وبين الزمالك وهو محافظة المنيا.

ووفقا للخطاب المرسل للاعب فمن المقرر أن تكون الجلسة يوم الأحد المقبل وحال عدم حضور الجلسة، سيتم تحديد جلسة ثالثة، والتخلف عنها يعنى تقديم شكوى رسمية وإخطار اتحاد الكرة بموقف اللاعب مع تقديم ملف كامل عن أزمة اللاعب مع النادى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

واشترط "زيزو" صدرو بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وأبلغ زيزو محاميه الخاص، بأنه لن يذهب لحضور جلسة التحقيق الجديدة فى نادى الزمالك، الذى حدد لها النادى الأبيض يوم الأحد المقبل بعد غياب اللاعب عن جلسة السبت الماضي دون تقديم أى أعذار تمنعه من الحضور.