شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر من الإسبانية جيسيكا في دور الـ128 ببطولة مدريد للماسترز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في مستهل مشوارها في بطولة مدريد للماسترز، من الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو في دور الـ128 للبطولة التي تقام في إسبانيا.

وودعت ميار شريف البطولة بعد الخسارة من الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين نظيفيتين بواقع 6-3، 6-1.

وتوجت البطلة المصرية ميار شريف بالنسخة العاشرة لبطولة مدريد المفتوحة لتضيف لقبًا جديدًا في مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها في شهر ديسمبر الماضي بلقب "بيونس آيرس" في الأرجنتين، كما توجت من قبل بألقاب بطولات فالنسيا المفتوحة وكولينا في تشيلي وماركاسكا في كرواتيا.

وتقدمت بطلة التنس المصرية ميار شريف في تصنيف محترفات التنس 11 مركزًا لتحل المركز الـ 50 عالميا بعد تتويجها ببطولة تشالنجر مدريد أمس.

أعربت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، عن سعادتها الكبيرة للتتويج ببطولة مدريد للتنس، وكتبت ميار شريف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيدة بفوزي بأول لقب لي في 2025 أودّ أن أشكر فريقي وعائلتي ورعاتي على دعمهم، سأبدأ جولتي الأولى في بطولة موتوا مدريد المفتوحة غدًا.. هيا بنا!".

وقالت ميار شريف، في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "كان شعورًا رائعًا، لم يكن اليوم سهلاً بسبب الرياح والبرد، لكني تأقلمت مع ظروف اللقاء النهائي. تحسن أدائي تدريجيًا طوال المباراة".

وأضافت: "هذه البطولة تمنحني الثقة للمشاركة في بطولة رابطة محترفات التنس الألف نقطة في مدريد، وللاستعداد للجولة الأولى هناك، والتي ستكون بلا شك معركة شرسة".