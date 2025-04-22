شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يرشح عبداللطيف منيع لعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح ، ترشيح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ضمن الدورة الجديدة المنتظر تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وجاء ترشيح عبد اللطيف منيع بعدما أثبت نفسه واحدًا من أفضل لاعبي المصارعة فى القارة الأفريقية، بالاضافة إلى نتائجه فى البطولات العالمية، و كذلك المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وينضم الثلاثى عبد اللطيف منيع وعماد أشرف ومصطفى جبر، لاعبو منتخب المصارعة، اليوم إلى معسكر المنتخب المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادى، لجميع المراحل السنية.

ودخل الثلاثى معسكرا مغلقا بالصين خلال الأيام الماضية، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة إفريقيا التر تقام نهاية الشهر الجارى.