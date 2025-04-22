شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتقدم مركزا في التصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 27 عالميا، في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، لتتقدم مركز ف التصنيف بعد أ، كانت في المركز الـ 28 عالميا، بينما دينا مشرف في المركز الـ 38.

في المقابل احتل عمر عصر المركز الـ 25 ليتراجع 5 مراكز بعد أن كان في المركز الـ 20 في التصنيف السابق.

خسرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة أمام لاعبة النمسا، والمصنفة رقم 15 عالميا، بنتيجة 1-3 بالجولة الثانية ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة "فردى رجال وسيدات"، التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الجاري، كما خسرت دينا مشرف أمام لاعبة الصين، المصنفة سابعة عالميا، بنتيجة 1-3

وعلى مستوى فردي الرجال، خسر عمر عصر أمام لاعب كوريا الجنوبية، المصنف رقم 24 عالميا