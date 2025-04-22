شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يجتمع مع مدربا "القطبين" للتجهيز لوديتي البرازيل و السوبر الأفريقي لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 22 أبريل 2025 03:09 م
عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الأسباني كارلوس باستور جلسة تنسيقية مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو ، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون
تناول لقاء المدربين الثلاثة التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي8 و 10 مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي ، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها 12 مايو المقبل .
جاء الاجتماع في جو من الود والروح الرياضة ، وساد النقاش التفاهم والاحترام ، وتم الاستقرار علي سيناريو يحفظ حقوق جميع الأطراف والخروج بأقصي استفادة .
ويحرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي الحفاظ علي استقرار كل المنتخبات والأندية ، وإفشاء روح التعاون من اجل مصلحة الرياضة واستقرار كرة اليد
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