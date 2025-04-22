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باستور يجتمع مع مدربا "القطبين" للتجهيز لوديتي البرازيل و السوبر الأفريقي لليد

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باستور يجتمع مع مدربا "القطبين" للتجهيز لوديتي البرازيل و السوبر الأفريقي لليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 03:09 م

عقد الجهاز  الفني  لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة  الأسباني كارلوس باستور جلسة تنسيقية مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو ، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون

تناول لقاء المدربين الثلاثة التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي8 و 10 مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي ، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها 12 مايو المقبل .

جاء الاجتماع في جو من الود والروح ، وساد النقاش التفاهم والاحترام ، وتم الاستقرار علي سيناريو يحفظ حقوق جميع الأطراف والخروج بأقصي استفادة .

ويحرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي الحفاظ علي استقرار كل المنتخبات والأندية ، وإفشاء روح التعاون من اجل مصلحة الرياضة واستقرار كرة اليد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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