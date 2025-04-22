شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يجتمع مع مدربا "القطبين" للتجهيز لوديتي البرازيل و السوبر الأفريقي لليد والان مع تفاصيل الخبر

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الأسباني كارلوس باستور جلسة تنسيقية مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو ، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون

تناول لقاء المدربين الثلاثة التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي8 و 10 مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي ، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها 12 مايو المقبل .

جاء الاجتماع في جو من الود والروح الرياضة ، وساد النقاش التفاهم والاحترام ، وتم الاستقرار علي سيناريو يحفظ حقوق جميع الأطراف والخروج بأقصي استفادة .

ويحرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي الحفاظ علي استقرار كل المنتخبات والأندية ، وإفشاء روح التعاون من اجل مصلحة الرياضة واستقرار كرة اليد