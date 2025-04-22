شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس يد الزمالك يفسخ عقده مع الأبيض بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

استقر ماركو ماركيس مدرب حراس فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي بعد المطالبة بمستحقاته المتأخرة .

وجاء فسخ تعاقد مدرب حراس اليد مع الزمالك قبل أيام من خوض منافسات بطولة السوبر الأفريقي و الكؤوس الأفريقية مايو المقبل .

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الأسباني كارلوس باستور جلسة تنسيقية مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو ، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون.

تناول لقاء المدربين الثلاثة التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي8 و 10 مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي ، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها 12 مايو المقبل .