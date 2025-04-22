شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس يد الزمالك يفسخ عقده مع الأبيض بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 22 أبريل 2025 05:27 م
استقر ماركو ماركيس مدرب حراس فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي بعد المطالبة بمستحقاته المتأخرة .
وجاء فسخ تعاقد مدرب حراس اليد مع الزمالك قبل أيام من خوض منافسات بطولة السوبر الأفريقي و الكؤوس الأفريقية مايو المقبل .
وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الأسباني كارلوس باستور جلسة تنسيقية مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو ، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون.
تناول لقاء المدربين الثلاثة التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي8 و 10 مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي ، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها 12 مايو المقبل .
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