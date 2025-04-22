شكرا لقرائتكم خبر عن مع صعوبة الحفاظ على الدوري.. دوري أبطال أفريقيا فرصة الأهلي لانقاذه من موسم صفري والان مع تفاصيل الخبر

يمني النادي الأهلي النفس في التتويج بلقب دوري ابطال أفريقيا لانقاذ الموسم الحالي والخروج ولو ببطولة واحدة بدلا من الخروج خالي الوفاض من الألقاب حال خسارة لقب الأميرة السمراء، لاسيما مع صعوبة موقفه في الحفاظ على درع الدوري خلال الموسم الحالي الذي بات قريبا من بيراميدز عن الاستمرار في الجزيرة.

وأصبح موقف الأهلي من المنافسة على لقب الدوري صعبا مع وصول الفارق مع بيراميدز إلى 4 نقاط ومع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة، حيث لم يستغل الفريق الأحمر مباراتيه أمام الفريق السماوي في تقليص الفارق أو التفوق عليه ليسترد الصدارة التي يحكم قبضته عليها بيراميدز ونجح في الخروج بنقطتين من مباراتيه أمام الأهلي منافسه على حصد الدرع في الموسم الحالي.

ونجح الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام صن داونز يوم السبت الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تحسم بطاقة الصعود إلى نهائي إفريقيا من موقعة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة، في المباراة التي تقام على أرض الأهلي ووسط جماهيره بالسعة الكاملة.

ويرغب الأهلي في تخطي عقبة صن داونز مع انتظار الفائز من مباراتي بيراميدز وأورلاندو بايرتس في إياب نصف النهائي الآخر، لتحديد طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي في نسخته الحالية.

ودع الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر من الدور الأول، بعدما قرر خوض منافسات البطولة بفريق الشباب عقب تلقيه خسارة مفاجئة من إنبي في الجولة الأولى والتي شهدت مشاركة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات، فيما لم يشارك من الأساس فى كأس مصر.