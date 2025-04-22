شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع قائمة ممنوعات ويحذر من اللعب بالنار أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى بدوري أبطال أفريقيا وعلى رأسها تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل أهداف تسهل من مهمة المارد الأحمر في التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.