شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب شباب الهوكي أمام نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 5-0، في رابع مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، وسبقه بالفوز علي زامبيا أمس .حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كلا من، مصر، كينيا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .