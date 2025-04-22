شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:08 م
خسر منتخب شباب الهوكي أمام نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 5-0، في رابع مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .
خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، وسبقه بالفوز علي زامبيا أمس .حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء.
ويشارك في التصفيات كلا من، مصر، كينيا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .
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