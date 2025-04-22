شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن خضوع طاقم الحكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا، والذي أدار مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على استاد سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أضاف المصدر أن طاقم الحكام خضع للتحقيق من جانب مسئولي لجنة الحكام في الكاف، بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الحكام في المباراة من فوضى في الإنذارات بالملعب وإلغاء هدفين سجلهما بيراميدز في شباك أورلاندو بداعي التسلل ولمسة يد، أكد الخبراء أنهما هدفين صحيحين والحكم وطاقم الفار تدخلا بشكل خاطئ وحرما بيراميدز من فوز كبير خارج الأرض.

كما خضع الحكام لما شوهد من تدخل الحكم الرابع وإشهار بطاقات في وجه لاعبي بيراميدز خلال الاحتجاج على عدم احتساب الهدف الثاني، وأكد طاقم الحكام أنه لم يشهر إلا بطاقتين صفراوتين لفريق بيراميدز، إحداهما للمدرب كرونسلاف يورتشيتش للاعتراض المبالغ فيه والأخرى للمدافع محمود مرعي لارتكابه مخالفة أثناء المباراة استوجبت انذارا.