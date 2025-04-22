شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للشطرنج يُهنئ الاتحاد المصري بعد إنتهاء أزمة "المعلومات المغلوطة" والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الإتحاد الدولي للشطرنج تهنئة لنظيره المصري بمناسبة فوز مجلس اللواء مختار عمارة برئاسة الإتحاد المصري خلال الانتخابات أجُريت خلال ديسمبر الماضي.

وجاءت تهنئة الإتحاد الدولي للشطرنج بعد انتهاء الأزمة التي بدأت منذ فوز مجلس مختار عمارة حيث وصلت معلومات مغلوطة للاتحاد الدولي عن انتخابات مجلس الإدارة الحالي فضلاً عن وجود ديون سابقة على الاتحاد المصري لدى الاتحاد الدولي.

ونجح مختار عمارة ومعه فريق عمله في إنهاء هذه الأزمات وقدم كل الأوراق التي تؤكد صحة موقف المجلس الحالي للاتحاد ، كما أثبت أن الانتخابات الأخيرة تمت بنزاهة تامة ولا تشوبها أية مخالفات.

وفتح رئيس اتحاد الشطرنج خطوط اتصالات قوية على مدار الفترة الماضية مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مساعدته في إنهاء الأزمة مع الاتحاد الدولي للشطرنج.

وتعاون وزير الرياضة ورئيس الأولمبية المصرية بشكل مُثمر مع رئيس الإتحاد المصري للشطرنج، لينجح الأخير في إنهاء الأزمة تماماً مع الإتحاد الدولي سواء فيما يتعلق بأزمة المعلومات المغلوطة أو بشأن أزمة الديون التي تعهّد رئيس الإتحاد المصري بتسويتها بمساعدة وزير الرياضة.

وبعد إنتهاء هذه الأزمات أرسل الاتحاد الدولي للشطرنج برقية تهنئة لمجلس مختار عمارة ، كما أكد الاتحاد الدولي في برقيته إنه يثق تماماً في قدرة الإتحاد المصري للشطرنج على النهوض باللعبة وتطويرها وتوسع قاعدة المشاركة فيها.

من جانبه، أشاد مختار عمارة بتعاون وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذه الأزمة، موضحاً أن فرحته بفوزه في الانتخابات الأخيرة كانت منقوصة بسبب الأزمات التي حاول البعض توريط المجلس الحالي فيها مع الإتحاد الدولي.

وأكد مختار عمارة لـ"الخليج 365" أن الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الإتحاد الدولي للشطرنج أثنى على تعامل مجلس الإدارة الحالي معه خلال الأشهر الماضية ، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون أكثر بما يعود على لعبة الشطرنج المصري بالفائدة.