شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم يبرئ رمضان صبحي وفيستون ماييلي من الإنذارات أمام أورلاندو بايريتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتطرق تقرير حكم مباراة الذهاب بين أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي وبيراميدز، إلى منح رمضان صبحي أو الكونغولي فيستون ماييلي، لاعبي الفريق السماوي، أي إنذارات خلال اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي.

وجاء في تقرير الحكم أن من حصل على الإنذارات خلال المباراة هما الكرواتي كرونسلاف يورتيتشيتش المدير الفني، ومحمود مرعي لاعب الفريق.

ووضع فريق بيراميدز قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد العودة من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة، عقب التعادل مع أورلاندو بايرتس سلبياً في ذهاب الدور نصف النهائي بنسخة الموسم الجاري 2024-2025.

ويتجدد اللقاء بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالتوقيت الصيفي، على ستاد الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.