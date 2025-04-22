شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. موقف الراحلين عن الزمالك والصفقات الجديدة فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى،حازم إمام،أحمد حسام ميدو وعمرو الجناينى على ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الفترة المقبلة.

ويسلط الخليج 365 في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومي الضوء على أبرز خريطة تعاقدات الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

س: هل انتهى الزمالك من تجهيز ملف الراحلين؟

ج: جهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.

س: هل عقدت لجنة التخطيط جلسة مع بيسيرو بشأن الصفقات الجديدة؟

ج: تترقب لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق؛ للاتفاق فيها على احتياجات الموسم الجديد من الصفقات، والمراكز التي تحتاج للتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللجنة ترغب فى التحرك مبكراً لحسم هذا الملف سريعاً.

س: ما هي الملفات التي تنوى لجنة التخطيط مناقشتها مع بيسيرو؟

ج: تعرض لجنة التخطيط على المدير الفني وجهة نظرها في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم فى الفريق الأبيض من أجل سد الثغرات فيها، كما أنها ستستمع لرؤية المدير الفني في هذا الملف، وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم عن القلعة البيضاء نهاية الموسم بعد عدم تقديمهم المردود الفني الذى يليق بتواجدهم داخل الفريق.

س: ما هي المراكز التى ينوى الزمالك دعمها في الصيف؟

ج: استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم 3 مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية وهم المهاجم،الجناحين الأيمن والأيسر،ومركز خط الوسط المدافع.

س: من هم اللاعبين الذين يستهدف الزمالك التعاقد معهم؟

ج: رصد مسئولو نادى الزمالك عرضا ماليا ضخما، لانضمام السويسرى ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت، إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية، ضمن الصفقات المقرر التعاقد معها الفترة المقبلة،وكذلك عبد الرحمن مجدى جناح بيراميدز.