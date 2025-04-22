شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاماً على أخر بطولة دوري خارج القطبين.. قائمة ذهبية لـ 5 أندية فى انتظار بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق بيراميدز من تحقيق انجازاً تاريخياً، بعدما بات قريباً من حسم بطولة الدوري العام للمرة الأولى في تاريخه، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتربعه على قمة الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

بطولة الدوري لم تخرج خارج القطبين، الأهلي والزمالك، سوى في 7 مواسم لصالح 5 أندية، جاءت كالتالي:

1ـ الإسماعيلى: حصل على بطولة الدورى 3 مرات مواسم: 1966-1967، 1990-1991، 2001-2002

2ـ الترسانة: حصل على بطولة الدورى مرة واحدة موسم: 1962ـ 1963

3ـ الأولمبى: حصل على بطولة مرة وحيدة موسم: 1965ـ 1966

4ـ غزل المحلة: حصل على بطولة وحيدة موسم: 1972ـ 1973

5ـ المقاولون العرب: حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة موسم: 1982ـ 1983

نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى إن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات في الدوري، حال فوزه بخمس لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل في واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.