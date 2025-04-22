شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم ينتظم في تدريبات المصري بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي، استعداداً لمواجهة الزمالك، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً عقب وداع المصري بطولة كأس عاصمة مصر، حيث فضل اللاعب قضاء الإجازة مع أسرته بالجزائر.

ويعاني نجوم الخط الأمامي بالمصري، وأبرزهم، صلاح محسن، النيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، من إصابات متفاوته، حيث يخضع اللاعبون الثلاثة لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزهم قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.