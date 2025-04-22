7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة اليوم،الثلاثاء 22-4-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها قرار مسئولو نادى الزمالك تأجيل خطوة تجديد عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى نهاية الموسم.

الزمالك يؤجل فتح ملف تجديد عقد بيسيرو إلى نهاية الموسم

قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل خطوة تجديد عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى نهاية الموسم،خاصة في ظل الارتباطات المهمة المقبلة وعلى رأسها نهائي كأس مصر المقرر له يوم 20 مايو المقبل أمام بيراميدز.

اقترب وسام أبو علي مهاجم الأهلي من دخول قائمة الفريق لمباراة صن داونزفي إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من مباراة الذهاب الأخيرة.

مازالت أزمة أحمد مصطفى"زيزو" لاعب فريق الزمالك، مع مسئولى النادى، قائمة في ظل استمرار غياب اللاعب عن التدريبات، و تخلفه عن جلسة التحقيق معه ، والتي كان مقرر لها السبت الماضى.

أصبحت أيام أكرم توفيق فى النادى الأهلى معدودة بعدما أنهى اللاعب إجراءات انتقاله لنادى الشمال القطرى مع نهاية الموسم الجارى.

اقترب معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى شهر يونيو المقبل من الإلغاء رغم أن الأجندة الدولية تتضمن توقفا رسميا خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل.

كثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات لضم السويسرى ديريك كوتيسا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أنباء تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية السعودية خلال الساعات الماضية.

يجهز مسئولو الزمالك منحة التعاقد لـ عبد الله السعيد لاعب الفريق، قبل عقد جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث طلب اللاعب 50 مليون بالإضافة إلى منحة التعاقد لتعويضه، بعد أن تنازل عن مستحقات مالية لبيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.