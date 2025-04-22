شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يفوز بعضوية اللجنة الأوليمبية المصرية حتي لوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

فاز أحمد كامل رئيس الإتحاد المصري للكانوي والكياك بعضوية مجلس اداراة اللجنة الاوليمبية المصرية وذلك بعد انسحاب الثنائي ، أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات، وخالد ديوان نائب رئيس اتحاد كرة اليد، اللذين أعلنا انسحابهما من الاستمرار في سباق الإنتخابات على منصب العضوية باللجنة الاوليمبية، ليفوز باقي المرشحين للعضوية بالتزكية .

ومن المنتظر أن يتم خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها الثالثة عصر الجمعة الموافق 25 أبريل بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ، اعتماد فوز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد برئاسة ياسر إدريس بالتزكية.

ويتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد من 15 عضواً وهم ياسر إدريس رئيس اللجنة، محمد مصطفى النائب الأول للرئيس ، إسماعيل شاكر نائب للرئيس ، حازم حسني السكرتير العام ، محمد مطيع السكرتير العام المساعد ، شريف القماطي أمين الصندوق .

و أعضاء مجلس الإدارة هم ، أحمد كامل ، مجدي اللوزي ، أشرف حلمي ، أشرف فرحات ، محمد محمود ، آمنة الطرابلسي ، محمد عبد المقصود ، طارق السعيد ، بالاضافة إلي اية مدني العضو الدائم .