شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتقدم بأوراقها لانتخابات عضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت اللاعبة نوران جوهر - لاعبة المنتخب القومي للسيدات والمصنفة رقم 1 على العالم، وبطلة العالم في النيخة الأخيرة، بأوراقها لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

من ناحية أخرى، انطلقت اليوم الثلاثاء المقبل، منافسات كأس جراسهوبر، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

3 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني.

9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.

من ناحية أخرى، يترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش اقتحام قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، والمقرر صدوره الاثنين المقبل بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، سيكون محمد زكريا على موعد مع إنجاز فريد للاسكواش المصري، حيث سيكون ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.