شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ناصر ماهر والجفالى أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في إطار الجولة الثالثة في المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

ويستعيد الزمالك خدمات الثنائى ناصر ماهر، وأحمد الجفالى، بعد أن عاد ماهر للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية ، بالإضافة إلى مشاركة الجفالى بصورة طبيعية في التدريبات في ظل تغيبه الفترة الماضية للإصابة التي كان يعانى منها بسبب العضلة الخلفية.

وشارك الجفالى في التدريبات بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.، بينما عاد ماهر للمشاركة في التدريبات بعد اعتذاره للجهاز الفني عما بدر منه في مباراة حرس الحدود.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل (بالتوقيت الصيفى)، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.