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وضع فريق بيراميدز قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد العودة من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة، عقب التعادل مع أورلاندو بايرتس سلبياً في ذهاب الدور نصف النهائي بنسخة الموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا بالتوقيت الصيفي

يتجدد اللقاء بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبلة بالتوقيت الصيفي، على ستاد الدفاع الجوي.

طاقم تحكيم مباراة الاياب بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طموحات بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

يشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

نهائي مصري منتظر

فى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.