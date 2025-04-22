شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج "مهندس الاسكواش" يحتفل بعيد ميلاده رقم 33 والان مع تفاصيل الخبر

إنجاز تلو الآخر، فرض وجوده على عرش اللعبة، ليصبح في سنوات قليلة أحد أهم صائدي الألقاب والميداليات الذهبية في الاسكواش، وقائد كتبية الفراعنة المتوجة مؤخراً بلقب بطولة العالم، أنه علي فرج لاعب وادي دجلة، بطل العالم للاسكواش في 4 نسخ يحتفل اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده رقم 33 حيث ولد على فرج فى 22 أبريل عام 1992.

تخرج على فرج من جامعة هارفارد فى عام 2014 حيث حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، حصل على لقبين محليين فرديين كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014.

بعد تخرجه، حول فرج اهتمامه إلى المسار الإحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية فى زمن قياسى.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب إسكواش فى أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش وذلك بعد وصوله فى ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب فى أيرلندا.

وعن البطولات التي حققها قال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فخور بكل ما حققته وسعيد به وصعب أن أختار لقب بعينه، لكن يبقى أسعد يوم في حياتي خلال مسيرتي باللعبة، عندما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش مع زوجتي نور الطيب، لأنها كانت أول مرة نتوج ببطولة كبيرة سوياً ووقتها أحدثت ضجة إيجابية تجاه اللعبة.