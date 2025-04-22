شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة..لجنة التظلمات تجتمع غدا واتجاه لتأجيل القرارات لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تترقب جماهير الكرة المصرية ، اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، غدا الأربعاء، لبحث ومناقشة التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز وأزمة مباراة القمة.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وتدرس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تأجيل البت في شكوي ناديي الزمالك وبيراميدز بشأن قرارات رابطة الأندية المحترفة في مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك لنهاية الموسم. وتجري اللجنة برئاسة المستشار محمد عبده صالح ، حاليا مزيدا من التحقيقات حول الواقعة والأقرب أن تؤيد لجنة التظلمات قرارات رابطة الأندية الأخيرة على أن تصدر اللجنة قرارها نهاية الموسم. وقررت رابطة الأندية فى وقت سابق اعتماد فوز الزمالك على الاهلي 3_0، مع عدم خصم 3 نقاط جديدة نهاية الموسم من الفريق الأحمر وهو ما اعترض عليه الزمالك وبيراميدز.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.