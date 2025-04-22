شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل فتح ملف تجديد عقد بيسيرو إلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل خطوة تجديد عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى نهاية الموسم،خاصة في ظل الارتباطات المهمة المقبلة وعلى رأسها نهائي كأس مصر المقرر له يوم 20 مايو المقبل أمام بيراميدز.

وينتهى عقد بيسيرو أخر الموسم،حيث لم تفتح معه لجنة التخطيط بنادى الزمالك،ملف تجديد العقد حتى آلان،من أجل التركيز في المرحلة المقبلة،خاصة في ظل ظروف الفريق الصعبة والخروج من بطولة الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بمنح الفرصة لـ بيسيرو لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق الأبيض ما زال ينافس على بطولة كأس مصر والتى تأهل فيها إلى المباراة النهائية لمواجهة بيراميدز، فضلاً عن المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز أو حجز المقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويرفض مسئولو الزمالك محاسبة بيسيرو بالقطعة حيث عقدت لجنة التخطيط بالنادى جلسة مع المدرب وأكدوا فيها على ثقتهم فيه، لقيادة الفريق الأبيض إلى بر الأمان بالتتويج ببطولة كأس مصر والمنافسة على لقب الدورى حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة.