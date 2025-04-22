شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مدة غياب يحيى عطية الله بعد إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق يحتاج ما يقرب من أسبوعين للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من مباراة الذهاب أمام صن داونز في ذهاب نصف دوري أبطال افريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن يحيى عطية الله يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج فترة تتراوح من 10 أيام حتى أسبوعين للتعافي للشفاء من هذه الإصابة، وبذلك يتأكد غيابه عن لقاء العودة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبياً مع صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي ، فيما تقام مباراة العودة الجمعة لمقبل بإستاد القاهرة في السابعة مساءً

على صعيد متصل ، أكد الجنوب أفريقي كيفن جونسون المدرب العام السابق للأهلي، أنه توقع أن يقدم الأهلى أداء كبيرا أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا، وسيكون له اليد العليا فى مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال كيفن جونسون، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "الأهلي ستكون له اليد العليا في مباراة العودة، خاصة في ظل تواجد جماهيره واللعب على ملعبه فأعتقد أن الأهلي الأقرب للنهائي".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "توقعت أن الأهلي سيقدم مباراة كبيرة في جنوب أفريقيا، والأمر الأهم للأهلي عدم استقبال أي هدف خارج ملعبه، وأن الخسارة بخماسية دائما في أذهان اللاعبين، ويرفضون تكرارها بأي طريقة".

وتابع: "مباراة الأهلي وصن داونز اصعب بكثير من مباراة بيراميدز وأورلاندو، لأن الأهلى وصن داونز لهما تاريخ كبير في البطولة ودائما في الأدوار النهائية، بينما بيراميدز وأورلاندو فريقان حديثان ليس لهما تاريخ في البطولة وما زال أمامهم الكثير لحصد الخبرة اللازمة".