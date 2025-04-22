شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يلتقي رئيس الاتحاد السوداني لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات بين الاتحادين وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة ومستقبل كرة القدم في القارة الأفريقية، وبعد نهاية اللقاء حرص أبو ريدة على إهداء معتصم جعفر درع الاتحاد المصري لكرة القدم.

من ناحية اخرى، تدرس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تأجيل البت في شكوي ناديي الزمالك وبيراميدز بشأن قرارات رابطة الأندية المحترفة في مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك لنهاية الموسم.

وتجري اللجنة برئاسة المستشار محمد عبده صالح ، حاليا مزيدا من التحقيقات حول الواقعة والأقرب أن تؤيد لجنة التظلمات قرارات رابطة الأندية الأخيرة على أن تصدر اللجنة قرارها نهاية الموسم.

وقررت رابطة الأندية فى وقت سابق اعتماد فوز الزمالك على الاهلي 3_0، مع عدم خصم 3 نقاط جديدة نهاية الموسم من الفريق الأحمر وهو ما اعترض عليه الزمالك وبيراميدز.