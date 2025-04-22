شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق كريم الدبيس بمباراة الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادى الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعانى كريم الدبيس من الإصابة بكدمة فى الكاحل تسببت فى غيابه عن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، والذى انتهى بالتعادل السلبى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة بيراميدز بالدورى.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولى الموريتانى دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلى وصن داونز فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.