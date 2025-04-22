الزمالك يجهز منحة تعاقد عبد الله السعيد

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يجهز مسئولو الزمالك منحة التعاقد لـ عبد الله السعيد لاعب الفريق، قبل عقد جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث طلب اللاعب 50 مليون بالإضافة إلى منحة التعاقد لتعويضه، بعد أن تنازل عن مستحقات مالية لبيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.

ويرغب مسئولي الزمالك فى تجهيز منحة تعاقد السعيد حتي تكون جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده "جلسة مثمرة" ويتم انهاء الملف بشكل سريع وحاسم.

وأخطرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك عبد الله السعيد لاعب الفريق بموعد جلسة تمديد تعاقد، مؤكدة أنها ستكون عقب نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، والذى حدد اتحاد الكرة موعده 20 مايو المقبل، خاصة أن فى ذلك الوقت سيكون الموسم قد قارب على الانتهاء.

ويرغب عبد الله السعيد فى الحصول على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة تعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، بحيث يحصل على 25 مليوناً فى الموسم الواحد، على أن يكون الموسم الثانى اختيارياً للاعب، يتم تفعيله بموافقة الطرفين، كما طلب السعيد الانتظار لحين التأكد من حفاظ الزمالك على قوامه الأساسى ما يدفعه للبقاء واستكمال مسيرته مع الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على البطولات، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة.