شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ضم ظهير أيسر محلي قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالثلاثاء، 22 أبريل 2025 09:00 ص
ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من لاعب محلي لتدعيم الجبهة اليسرى، أبرزهم توفيق محمد لاعب بتروجت ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة ومحمد حمدي لاعب إنبي والمعار حالياً للزمالك، ويحاول مسئولي القلعة الحمراء استغلال علاقتهم المميزة مع مسئولي النادي البترولي في حسم الصفقة لصالحهم، كما حدث في صفقة شراء أحمد رضا لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتراجعت أسهم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية، في ظل عدم وجود قناعة تامة بقدرات اللاعب على تعويض غياب التونسي علي معلول، وتراجع مردوده في التكملة الهجومية مع الفريق الأحمر وإرسال الكرات العرضية، كما كان يفعلها معلول، بخلاف ارتفاع القيمة المقدرة لشراء عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون دولار، إضافة إلى كبر سن اللاعب الذي تخطى عامه الثلاثين.
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