الامارات | مواجهة مصيرية للعروبة مع الوحدة.. ودبا الحصن متحفز لـ «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة أربع مواجهات تحمل في طياتها الكثير من الأهمية والحسابات المعقدة، سواء على صعيد المنافسة على البطاقات المؤهلة للمسابقات الخارجية، أو في قاع الترتيب الذي يشتد فيه الصراع على النجاة من دوامة الهبوط مع دخول البطولة مراحل الحسم.

وتجمع مباريات اليوم العروبة مع ضيفه الوحدة، ويستقبل الشارقة نظيره عجمان، ويخرج النصر لملاقاة دبا الحصن، فيما يخوض بني ياس مواجهة قوية أمام العين، ويسدل الستار على الجولة، غداً، بلقاء الجزيرة المنتشي بتتويجه أخيراً بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام كلباء، ويستضيف البطائح منافسه الوصل، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه خورفكان.

العروبة - الوحدة

يخوض العروبة تحدياً صعباً حينما يستقبل في الساعة 17:55 عصراً على استاد دبا ضيفه الوحدة في مباراة تحمل طابع «الفرصة الأخيرة» لأصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، ويحتاج أصحاب الضيافة إلى الفوز فقط لتأجيل إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، فالتعادل أو الخسارة يعنيان مغادرته الرسمية دوري المحترفين، بينما يبقيه الفوز نظرياً في دائرة الأمل، بانتظار نتيجة مواجهة البطائح أمام ضيفه الوصل، غداً، إذ إن فوز «الراقي» سيحسم مصير العروبة أيضاً في الهبوط.

في المقابل، يدخل الوحدة اللقاء وهو ثالث الترتيب برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على منافسيه المباشرين في صراع التأهل للمشاركات الخارجية، خاصة في ظل تقارب النقاط مع الوصل «34 نقطة»، والعين «33 نقطة».

الشارقة - عجمان

يتطلع الشارقة صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة إلى استعادة توازنه سريعاً بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر والتي أضعفت من حظوظه في سباق اللقب مع دخول البطولة مراحل الحسم، وذلك حينما يخوض تحدياً صعباً، في الساعة 17:55، أمام ضيفه عجمان في لقاء تمثل فيه النقاط الثلاث ضرورة وليست خياراً بالنسبة لـ«الملك» للإبقاء على آماله في منافسة شباب الأهلي على الدرع.

من جهته، فإن عجمان، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة، لم يحسم أمر بقائه بعد من الناحية الحسابية، وهو ما يجعله مطالباً بدوره بانتصار يؤمن له البقاء، ويبعده عن أي مفاجآت في الجولات الأخيرة.

دبا الحصن - النصر

يصارع دبا الحصن من أجل البقاء حينما يستضيف نظيره النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي، في الساعة 20:45، ويعيش أصحاب الضيافة حالة من المعنويات المرتفعة بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه لايزال في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ما يجعله بحاجة ماسة إلى مواصلة الانتصارات لإنعاش آماله بالبقاء.

في المقابل، يدخل النصر المواجهة برصيد 30 نقطة في المركز الثامن، ولاتزال أمامه فرصة للمنافسة على مقعد خارجي، لكن الأمر مرهون بنتائجه في المقام الأول، وانتظار هدايا بخسارة منافسه. وكان «العميد» قد استعاد توازنه بفوزه المثير على الشارقة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

بني ياس - العين

يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في استاد الشامخة، في الساعة 20:45، في لقاء تتفق فيه رغبة الفريقين على الفوز، لكن تختلف دوافع كل منهما. ويهدف بني ياس، العاشر بـ22 نقطة، إلى الحصول على النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من البقاء بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة الماضية أمام دبا الحصن بنتيجة 2-4، بينما في المقابل يسعى «الزعيم»، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، لتحقيق فوز قد يفتح له الباب نحو بطاقة قارية في الموسم المقبل.