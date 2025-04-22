الامارات | أبطال الإمارات الواعدين يسيطرون على بطولة فزاع للغوص الحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر أبطال الإمارات الواعدين على المراكز الثلاثة الأولى لمنافسات فئة الناشئين، في ختام النسخة الـ18 من بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» في «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة قياسية من 84 متسابقاً، مثلوا 21 دولة.

وتمكن منصور اليعربي من الحصول على المركز الأول بزمن 2:44 دقيقة، وحلّ علي المرزوقي ثانياً بزمن 2:19 دقيقة، وجاء أحمد المرزوقي ثالثاً بزمن 1:54 دقيقة.

وشهد الحدث، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تنافساً مثيراً بمشاركة نخبة الغواصين حول العالم.

ونجح البطل الصربي برانكو بيتروفيتش في الاحتفاظ بلقب فئة المحترفين، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 8:41 دقائق، وجاء البولندي ماتيوس مالينا في المركز الثاني بزمن 8:18 دقائق، والكرواتي غوران كولاك ثالثاً بزمن 8:15 دقائق.

وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حقق العُماني إبراهيم سالم السليطني المركز الأول بزمن 7:21 دقائق، يليه بالمركز الثاني الكويتي حسن علي الشراح بزمن 6:32 دقائق، وبالمركز الثالث النجم الإماراتي عبدالله المنصوري بزمن 6:17 دقائق.

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله بن دلموك، إقامة شوط خاص بالمواطنين في نسخة العام المقبل. وقال: «سيكون هذا الشوط إضافة نوعية تحمل بعداً اجتماعياً مهماً، يهدف إلى تعزيز الارتباط بالتراث المحلي والموروث الشعبي، وتشجيع أبناء الوطن على المشاركة الفاعلة في الرياضات التراثية التي تُجسد عمق حضارتنا وتقاليدنا الأصيلة».

وأضاف: «أحد أبرز مكاسب هذه النسخة تمثل في النتائج اللافتة التي حققها ناشئو الإمارات، والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة قاعدة الغواصين الصاعدين، وتُبرهن على استدامة هذه الرياضة التراثية العريقة، التي تُعد جزءاً أصيلاً من مكونات الهوية الإماراتية».

وتابع: «نحن نؤمن بأن الاستثمار في فئة الناشئين هو ركيزة أساسية لضمان استمرارية هذا الإرث، ولهذا نحرص على تهيئة بيئة مثالية لصقل مهاراتهم، من خلال برامج تطويرية ومسابقات ترتقي لأعلى المعايير العالمية».

وفي ختام المنافسات، توّج مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، حمد الرحومي، الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى.

. 8:41 دقائق حبس فيها البطل الصربي بيتروفيتش أنفاسه تحت الماء ونال اللقب.