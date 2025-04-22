الامارات | ختام بطولة دبي الدولية للألعاب المائية بمشاركة قياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، بإقامة مسابقات السباحة في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة قياسية من 1500 سباح وسباحة من 40 دولة، ليسدل الستار بذلك على فعاليات البطولة، التي انطلقت في 21 مارس الماضي، وشملت خمس رياضات مائية، هي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والمياه المفتوحة، إلى جانب السباحة.

وقال عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، محمد بوشهاب، في تصريحات صحافية: إن «بطولة دبي الدولية للألعاب المائية ستكتب مساراً جديداً لعودة استضافة البطولات العالمية الخاصة بالسباحة في دبي، واستغلال الصرح الكبير وهو مجمع حمدان الرياضي لمشاهدة نجوم وأبطال العالم في هذه الرياضة الأولمبية التاريخية»، موضحاً أن «اتحاد السباحة لن يتأخر عن الاستمرار في دعم الأندية والأكاديميات، لاتساع قاعدة المشاركين في الدولة».

وأضاف: «اللجنة المنظمة بدأت الإعداد لبطولة العام المقبل، لدراسة الإيجابيات والسلبيات، وضمان اتساع حجم المشاركة في بقية الألعاب بخلاف السباحة».